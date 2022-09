Anzeige

Bei Asterix und Obelix: Ibrahimovic gibt Schauspiel-Debüt Bei Asterix und Obelix: Ibrahimovic gibt Schauspiel-Debüt

"Ibra" wird erstmals in einem Film mitspielen © AFP/SID/PIERO CRUCIATTI

SID

Zlatan Ibrahimovic auf ungewohntem Terrain: Der schwedische Fußballstar versucht sich in einer neuen Rolle - als Schauspieler.

Frankfurt am Main (SID) - Zlatan Ibrahimovic auf ungewohntem Terrain: Der schwedische Fußballstar versucht sich in einer neuen Rolle - als Schauspieler. Ibrahimovic spielt im neuen Asterix- und Obelix-Film „Die Seidenstraße“, der im kommenden Jahr in die Kinos kommen soll, mit. Ibrahimovic hatte selbst ein Video mit dem Trailer auf in den Sozialen Medien veröffentlicht.

In dem Film schlüpft Ibrahimovic in die Rolle des furchterregenden römischen Soldaten Caius Antivirus. Im Trailer ist der 40 Jahre alte Profi von der AC Mailand auf dem Schlachtfeld zu sehen. Dort "schnickt" er seinen Helm mit den Füßen nach oben, ehe er seinem Gegner einen gekonnten Schlag ins Gesicht verpasst. Außerdem ist der Schwede in einer Jubelszene vor der römischen Armee zu sehen.

Anzeige

Ibrahimovic reiht sich in eine Liste von anderen Sportstars ein, die bereits in einem Asterix-und-Obelix-Film mitgespielt haben: Unter anderem waren Michael Schumacher und Zinedine Zidane in dem Film "Asterix und Obelix bei den Olympischen Spielen" aus dem Jahr 2008 zu sehen.

Der Torjäger steht dem italienischen Meister Milan aktuell wegen den Folgen einer Knie-Operation nicht zur Verfügung und fällt wohl das restliche Jahr aus.