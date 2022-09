Box-Hammer mit Folgen: Der Sportart droht jetzt der Super-GAU

Boxen vor Olympia-Aus? IOC „extrem besorgt“

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) zeigte sich am Sonntag „extrem besorgt“ über die Entwicklung. Die vom deutschen Präsidenten Thomas Bach geführte Organisation kündigte über das Portal insidethegames eine „volle Überprüfung“ der Situation an.

Umar Kremlew trieb IBA in Abhängigkeit von Russland

Dem seit 2020 amtierenden Kremlew wurden gute Beziehungen zu Rachimow nachgesagt. Als IBA-Chef gab sich der frühere Box-Promoter dennoch als Reformer, zum Beispiel, indem er Richard McLaren - profiliert als Aufklärer in der russischen Staatsdoping-Affäre - als Ermittler im Schiedsrichter-Skandal um die Spiele in Rio 2016 ins Boot holte.

Kremlew behob mit Hilfe von Hauptsponsor Gazprom auch die wirtschaftliche Not des Verbands - zum Preis völliger Abhängigkeit vom russischen Staatskonzern, die nun umso mehr in den Blick gerät. Wie jeder, der im autoritären Russland etwas werden will, ist jedenfalls auch Kremlew von Staatspräsident Wladimir Putin abhängig. Erst in diesem Monat gab es ein öffentliches Treffen der beiden bei der Eröffnung eines Kampfsport-Zentrums in Moskau.