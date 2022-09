Olympia-Bewerbung: Weikert will Zustimmung bis 2024 ausloten

DOSB-Präsident Thomas Weikert will in Vorbereitung einer möglichen deutschen Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele den Austausch „mit allen Kreisen der Gesellschaft“ suchen - die Wiederwahl des aktuellen Präsidiums im Dezember vorausgesetzt.

Der Deutsche Olympische Sportbund arbeite „seit einigen Monaten an einer langfristigen Strategie, die, so es uns gelingt die Mehrheit der Bevölkerung davon zu überzeugen, in zwei Jahren in einer erneuten Bewerbung enden könnte“, führte Weikert aus.