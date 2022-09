1. FC Köln: Uth-Comeback rückt näher

Mark Uth hat in dieser Saison verletzungsbedingt noch kein einziges Bundesliga-Spiel absolviert. Nun bahnt sich aber die Rückkehr des Offensivspielers vom 1. FC Köln an.

Am Montag ist der Ex-Schalker wieder komplett ins Mannschaftstraining eingestiegen. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) tritt der FC gegen Borussia Dortmund an.