Überraschung im England-Kader: Liverpool-Star nicht gegen Deutschland dabei

Gareth Southgate nimmt eine überraschende Änderung in seinem Kader für das Spiel gegen Deutschland vor. Es trifft einen umstrittenen Spieler des FC Liverpool.

In der Nations League geht es für England und Deutschland im Klassiker am Montagabend um nichts mehr.

Ein in England viel diskutierter Profi wird diese nicht bekommen. Trent Alexander-Arnold ist aus dem 23-Mann-Kader von Three-Lions-Coach Gareth Southgate gestrichen worden. (Nations League: England - Deutschland ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Alexander-Arnold raus - Toney rein

Für Alexander-Arnold ist es zweifellos ein weiterer Nackenschlag. Er gilt auf der Insel als einer der besten Außenspieler des Landes, doch unübersehbar sind seine Defensivschwächen in der laufenden Saison.

Leboeuf und Lineker äußern sich

„Nehmen Sie Trent Alexander-Arnold. Ich liebe den Kerl mit seinen offensiven Qualitäten. Aber defensiv ist er auf Zweitliga-Niveau. Nur Klopps System passt zu ihm. Wenn es weniger funktioniert, wie in dieser Saison, sieht man nur seine defensiven Schwächen“, urteilte etwa Frankreich-Weltmeister Frank Leboeuf in der französischen Sonntagszeitung Le Journal du Dimanche. Dem 23-Jährigen fehle es laut dem Ex-Chelsea-Profi an wichtigen Grundlagen des Verteidigens. (DATEN: Tabellen der Nations League)