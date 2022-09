Barca-Wechsel statt Traumklub Real: Lewandowski erklärt seinen Sinneswandel

Als Hauptgrund für den Sinneswandel gab der Torjäger die unermüdlichen Bemühungen der Barca-Verantwortlichen an. „Als ich sah, wie entschlossen sie waren, mich zu holen, wusste ich, dass dieser Transfer viel realistischer war als alle meine früheren Verbindungen zu Madrid“, sagte Lewandowski.

„Die Gedanken und Wünsche eines Menschen können sich in so einer Zeitspanne auch ändern. Mit Real Madrid gab es früher mal Gespräche, aber daraus ist nichts geworden. Ich wollte immer in La Liga spielen, das stand für mich fest. Und als diesmal Barca anklopfte, war Barca die einzige Option für mich“, erklärte der Ex-Bayern-Stürmer. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)