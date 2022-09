Rekord in Österreich! Arnautovic setzt neue Maßstäbe

Österreich hat einen neuen Rekordnationalspieler. Marko Arnautovic setzt sich durch seinen Einsatz am Sonntag alleine an die Spitze des Rankings.

Marko Arnautovic ist in Österreich zum alleinigen Rekordnationalspieler aufgestiegen. Der 33-Jährige vom FC Bologna bestritt am Sonntagabend in der Nations League in Wien gegen Vize-Weltmeister Kroatien (1:3) sein 104. Länderspiel für das ÖFB-Team. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)