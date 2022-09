Überraschende Personalie beim VfL Wolfsburg: Nachfolger von Schäfer verkündet

Marcel Schäfer wird beim VfL Wolfsburg wie erwartet am 1. Februar 2023 als Geschäftsführer Sport die Nachfolge von Jörg Schmadtke antreten. Sein Nachfolger wiederum kommt nicht ganz so erwartet.

Schäfer wird in seiner neuen Position zusätzlich auch für die Wolfsburger Fußball-Frauen zuständig sein. (DATEN: Tabelle der Bundesliga)

VfL-Aufsichtsrat begründet Schäfer-Entscheidung

Der Aufsichtsrat der Norddeutschen begründete in einer Stellungnahme die Entscheidung zugunsten Schäfers, der Mitglied der Wolfsburger Meistermannschaft von 2009 war. „Marcel Schäfer verfügt bewiesenermaßen nicht nur über eine sehr große Fachkompetenz, sondern identifiziert sich zu einhundert Prozent mit dem Verein und der Region“, wurde der Aufsichtsratsvorsitzende Frank Witter zitiert.

Bis zum seinem Amtsantritt ist der frühere Linksverteidiger indes in seiner aktuellen Position weiterhin stark gefordert. Die Wölfe, vor einem Jahr noch in der Champions League im Einsatz, stehen in der Bundesliga nach einem verpatzten Saisonstart mit nur einem Sieg aus sieben Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz.