Hotel-Eklat mit Teenagerin bei der WM hat Folgen für Radsport-Star

Mathieu van der Poel gibt zu, eine Minderjährige in der Nacht vor dem WM-Straßenrennen angegriffen zu haben. Der Fall ist jedoch noch nicht abgeschlossen.

Der niederländische Radsport-Star Mathieu van der Poel hat sich schuldig bekannt, eine Minderjährige in der Nacht vor dem WM-Straßenrennen im australischen Wollongong angegriffen zu haben. Ein Gericht verurteilte den 27-Jährigen am Montag für den Zwischenfall in seinem Hotel zu einer Geldbuße von 1500 australischen Dollar (rund 1000 Euro).