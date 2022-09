Sport-Tragödie: Ex-Wunderkind stirbt nach Kneipenschlägerei

In den neunziger Jahren verblüffte er die Surf-Welt, als er mit 19 Jahren die Ikone Kelly Slater schockte. Nun hat seine Geschichte ein tragisches Ende genommen.

Der australische Ex-Surfer Chris Davidson ist im Alter von nur 45 Jahren gestorben, er kam infolge einer Kneipenschlägerei in der Stadt South West Rocks ums Leben: Nach Polizei-Angaben wurde er von einem anderen Mann niedergeschlagen, landete mit dem Kopf auf dem Bürgersteig und starb an den Folgen des Sturzes.

„Die gesamte Surf-Community bedauert, dass der ehemalige Surfer Chris Davidson aus Narrabeen, Australien, am Samstag auf tragische Weise verstorben ist. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden“, heißt es in einem Statement in den sozialen Medien.