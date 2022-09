NFL: Brady unterliegt Rodgers

Football-Superstar Tom Brady hat sich im Duell der Ikonen in der US-Profiliga NFL Aaron Rodgers geschlagen geben müssen.

Football-Superstar Tom Brady hat sich im Duell der Ikonen in der US-Profiliga NFL Aaron Rodgers geschlagen geben müssen. Mit den Tampa Bay Buccaneers verlor der 45 Jahre alte Quarterback gegen die von Vorjahres-MVP Rodgers angeführten Green Bay Packers am Sonntag in Florida mit 12:14.