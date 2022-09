Magische Serie reißt: Kein Touchdown durch Amon-Ra St. Brown

Amon-Ra St. Brown hat in der NFL einen deutschen Uralt-Rekord verpasst. Nach sechs aufeinanderfolgenden Spielen mit mindestens einem Touchdown ging der Wide Receiver am Sonntag beim 24:28 bei den Minnesota Vikings leer aus und teilt sich damit die Bestmarke weiter mit zwei Ehemaligen. (NEWS: Alle Infos zur NFL)

Leon Hart (1951) und Herman Moore (1994) war es wie St. Brown in sechs Begegnungen in Serie jeweils gelungen, sechs Punkte in der Endzone einzusammeln. Der 22 Jahre alte Deutsch-Amerikaner hätte sich in Minneapolis mit seinem siebten Streich alleine an die Spitze setzen können, doch das misslang. St. Brown fing bei der zweiten Niederlage im dritten Spiel sechs Pässe für 73 Yards Raumgewinn.