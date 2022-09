WM 2022: "Haben den verprügelt!" Baslers Schock-Bericht aus Katar

Mario Basler sorgte dabei mit einem Bericht aus seiner Zeit in Katar für Aufsehen. In der Saison 2003-2004 hatte der Ex-Profi seine Karriere bei Al-Rayyan im Emirat ausklingen lassen. (Live im Dopa: Hoeneß lässt Dampf ab!)

DFB-Binde: „Damit darf es nicht aufhören“

Thomas Kessen, Sprecher des Fanbündnisses „Unsere Kurve“, betonte im Doppelpass : „Es ist ein schöner Auftakt. Der DFB will aktiv werden. Aber damit darf es nicht aufhören. Wir sind gespannt, was bei der WM kommt.“

„Wie wäre es, wenn die Spieler sich auf den Mund küssen?“

Seine Idee für die WM: „Wie wäre es denn, wenn die Spieler sich absprechen, sich nach einem Tor einen Kuss auf den Mund zu geben? In Katar wäre das ein Gesetzesbruch. Wie will Katar damit aber umgehen? Die werden die Top-Stürmer der Welt wohl kaum nach dem Spiel verhaften.“

Katar-WM muss „zum größten PR-Desaster“ werden

Worte werden zumindest nicht helfen, betonte Basler: „Wir können noch so viel diskutieren. In Katar machen sie, was sie wollen. Den Emir interessiert nullkommanull, was der Westen über die Kataris denkt. Der macht sowieso, was er will.“