Laver Cup: Historischer Triumph für Team World

Das Team Europa hat zwei Tage nach dem letzten Auftritt von Roger Federer erstmals den Laver Cup verloren. Der Grieche Stefanos Tsitsipas unterlag am Sonntag im vorletzten Einzel Frances Tiafoe aus den USA mit 6:1, 6:7 (11:13), 8:10, damit ging der Mannschafts-Vergleich der Tennisprofis bei der fünften Auflage zum ersten Mal an die Welt-Auswahl.

Auger-Aliassame leitet Comeback ein

Das Turnier in London stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des Abschieds von Federer, schon am Freitag hatte der Schweizer das letzte Spiel seiner Karriere bestritten. Der Erfolg des Welt-Teams kam letztlich recht überraschend. Europa war mit einer 8:4-Führung in den Schlusstag gegangen, weil Novak Djokovic am Samstag zunächst sein Einzel und danach auch im Doppel an der Seite von Matteo Berrettini (Italien) gewann.