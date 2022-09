Volleyball-WM: DVV-Frauen starten mit Sieg

In der Sechsergruppe C geht es für die DVV-Auswahl erneut in Arnheim mit dem Spiel gegen Kasachstan (Montag) weiter, danach warten in Lodz Titelverteidiger Serbien (Donnerstag), Olympiasieger USA (Freitag) und Kanada (Samstag/alle sportdeutschland.tv). (Spielplan der Volleyball-WM)