Frauen-Power im Motorsport? Das sagt Rennfahrerin Carrie Schreiner

Doch die 24-Jährige ergänzte: „Ich glaube, dass es eine gute Sache ist, weil viele, die da fahren, sonst gar kein Auto fahren. Es ist eine Mega-Chance. Ich will es nicht schlecht reden. Man kann natürlich Geld einsammeln, um die weiteren Serien zu finanzieren.“

Auch durch die W-Series bekommen immer mehr Frauen eine Chance, sich auf der großen Motorsport-Bühne zu präsentieren. Schreiner sieht diese Entwicklung sichtlich positiv: „Es gibt immer mehr Frauen. Es ist viel Bewegung drin, was die Nachwuchsförderung angeht. Als ich angefangen habe, gab es das so noch nicht.“

Frauen in der Formel 1? „Nicht in den nächsten drei, vier Jahren“

Dass in naher Zukunft auch Frauen in der Formel 1 fahren werden, bezweifelt Carrie Schreiner allerdings. „Ich glaube schon, dass es das irgendwann geben wird. Aber nicht, dass es in den nächsten drei, vier Jahren der Fall sein wird“, erklärte die 24-Jährige, die derzeit Fahrerin der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) ist.