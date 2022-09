Belgian Darts Open: Drama-Aus! Clemens vergibt drei Matchdarts - auch Schindler verliert

„The German Giant“ lieferte sich im Viertelfinale der Belgian Darts Open ein irres Duell mit Jonny Clayton und verlor am Ende im Decider mit 5:6.

Schindler gewinnt nur ein Leg im Viertelfinale

Dabei hatte das Match für Schindler mit einer 1:0-Führung ganz gut begonnen. Dann zog Gilding, der am Ende einen Drei-Dart-Average von 87,41 Punkten aufwies, mit fünf aufeinanderfolgenden siegreichen Legs davon. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Bei dem Turnier in Wieze hatten Clemens und Schindler am Sonntagnachmittag noch für einen deutschen Meilenstein gesorgt: Zwei Deutsche in der Runde der letzten Acht auf der European Tour gab es zuvor noch nie. Schindler stellte zudem sein bestes Karriere-Resultat auf der European Tour ein.