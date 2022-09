Bayern-Star hatte Depressionen: Benjamin Pavard macht schwierige Phase öffentlich

Stürmerkrise beim FCB! Müssen Kane & Co. geholt werden?

Benjamin Pavard hat öffentlich gemacht, dass er an Depressionen litt.

Der Abwehrspieler des FC Bayern hatte schon mehrfach angedeutet, dass er zu Beginn der Corona-Pandemie eine schwierige Zeit durchlebte. Nun sprach er in etwas größerer Ausführlichkeit über die dunkle Periode. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Er sei „als besserer Mensch aus der Sache hervorgegangen. Es hat mich verändert.“ Die für viele Menschen sehr herausfordernde Situation während der Pandemie habe ihm zu schaffen gemacht. „In meinem Kopf stimmte etwas nicht. Am Anfang sagt man, dass es nichts ist, dass es vorbeigeht, aber wenn man sieht, dass es anhält und man dann zum Training geht und kein Lächeln im Gesicht hat, muss man reagieren.“

Pavard deutete Probleme schon mehrfach an

Im vergangenen Dezember hatte Pavard in der der L‘Equipe von einer „schwierigen Phase“ gesprochen, in einem Interview mit Telefoot später von „privaten Problemen“. Nun nahm er erstmals das Wort Depressionen in den Mund. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)