Effenberg kontert Basler – Müller wird zur WM-Streitfrage

Thomas Müller steckt in einer Formkrise. Mario Basler und Stefan Effenberg führen eine hitzige Debatte über den Bayern-Star.

Die Rolle von Thomas Müller in der deutschen Nationalmannschaft wird vor der anstehenden Weltmeisterschaft in Katar heiß diskutiert.

„Es steht außer Frage, was Thomas Müller in den vergangenen Jahren geleistet hat. Wir sind aber im Hier und Heute. Wir haben in zwei Jahren eine EM vor uns, wir wissen ja, wo sie stattfindet“, leitete Basler ein.