Ungewöhnlicher Transfer: BVB holt 14 Jahre altes Talent aus den USA

Borussia Dortmund holt ein junges Talent, das zuletzt in New York spielte. Es ist ein eher ungewöhnlicher Transfer.

Seit kurzem gehört der Youngster Jack Mize zum Nachwuchs des BVB. Zuvor hatte er für die U15 von New York Red Bull gespielt.

Zu dem Transfer kam es dabei offenbar recht unverhofft. Die Dortmunder lockten Mize nicht aus den Staaten an - die Familie des Jungen war bereits Anfang des Jahres nach Dortmund gezogen. Aus beruflichen Gründen, wie die Ruhr Nachrichten berichten.

Mize fragte anschließend offenbar beim BVB an und bat um ein Probetraining. Als die Einladung kam, konnte er in der von Ex-Profi Lars Ricken geführten Nachwuchsabteilung überzeugen. Und spielt nun in der Regionalliga für die U15 des Bundesligisten.