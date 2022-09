Bundesliga: Florian Kohfeldt äußert sich zu seiner Zukunft: "Es muss nicht die Bundesliga sein"

Die vergangene Spielzeit lief für den VfL Wolfsburg anders als geplant. Mit Platz 12 verpassten die Niedersachsen deutlich das internationale Geschäft - weshalb Cheftrainer Florian Kohfeldt von Bord gehen musste. Der gebürtige Siegener ersetzte nach dem sechsten Spieltag der Saison Trainer Mark van Bommel und erzielte mit dem VfL in 28 Spielen lediglich einen Schnitt von 1,14 Punkten pro Partie. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Seitdem ist der 39-Jährige auf der Suche nach einem neuen Job. Nachdem Sky zuletzt berichtete, dass der FC Kopenhagen Interesse am Ex-Wolfsburger gezeigt haben soll, bringt die „ Wolfsburger Allgemeine Zeitung “ auch einen Wechsel nach England ins Spiel. Einen konkreten Verein nannte das Tagesblatt dabei nicht.

Kohfeldt: „Es muss nicht die Bundesliga sein“

Nun äußerte sich Kohfeldt selbst über seine Vorstellungen in der Zukunft. Dabei verwies er darauf, dass sowohl die Liga als auch das sportliche Niveau nicht von größter Bedeutung in seiner Entscheidungsfindung sind:

„Ich will weiter als Trainer arbeiten. Wo oder auf welchem Niveau, ist gar nicht so wichtig für mich. Es muss nicht die Bundesliga sein“, erklärte der 39-Jährige im Rahmen des Abschiedsspiels von Claudio Pizarro im Bremer Weserstadion. „Es gibt nichts zu vermelden, ich schaue da völlig entspannt, aber auch voller Tatendrang in die Zukunft“, ergänzte er gegenüber Sky.