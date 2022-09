Cathy Hummels durchlebt schlimmsten Albtraum: "Was will mir das Schicksal sagen?"

Kommt Flick an diesem Mats Hummels nicht mehr vorbei?

Der Flieger der Ex-Partnerin des deutschen Nationalspielers Mats Hummels musste am Samstag notlanden, da an Board ein Brandt vermutet wurde. Hummels hatte sich auf dem Rückweg von der Mailänder Fashion Week auf dem Weg nach Deutschland befunden.

Hummels im Februar überfallen

Auf Instagram schrieb sie von ihrem „schlimmsten Albtraum“. Offenbar hatte eine Turbine Feuer gefangen. Hummels: „Was will mir das Schicksal sagen? Überfall in Thailand und jetzt Notlandung wegen Feuer an Board. Wow!“ Den Rest ihrer Heimreise absolvierte sie mit dem Auto.