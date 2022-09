Champions League: Bietigheims Serie endet in Bukarest

Bietigheims Mega-Serie endet in Bukarest © Imago

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim bleiben auch in der Champions League weiter ungeschlagen. Dennoch endet eine Mega-Serie.

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim bleiben auch in der Champions League weiter ungeschlagen - eine große Serie ist am Sonntagnachmittag dennoch zu Ende gegangen. Nach zuvor 58. Pflichtspielsiegen in Folge kam das Team von Trainer Markus Gaugisch im dritten Gruppenspiel beim rumänischen Vizemeister CSM Bukarest nicht über ein 28:28 (16:13) hinaus. (NEWS: Alle Infos zum Handball)