ELF: Hamburg Sea Devils verlieren erneut Finale

Nach ihrer bitteren Finalniederlage in der Premierensaison der ELF lassen die Hamburg Sea Devils auch im zweiten Jahr die Titelchance liegen.

Die Hamburg Sea Devils lassen auch im zweiten Jahr der European League of Football (ELF) ihre Titelchance im Finale liegen. Im Endspiel von Klagenfurt/Österreich musste sich das Team um den früheren NFL-Profi Kasim Edebali den Vienna Vikings am Sonntag 15:27 geschlagen geben. Die Wiener triumphierten direkt in ihrer ersten ELF-Spielzeit.