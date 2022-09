Anzeige

29:27 in Hannover: THW Kiel wieder in der Erfolgsspur THW Kiel gewinnt Krimi in Hannover

Sieg für Kiel - Johansson mit 8 Treffern © FIRO/FIRO/SID

SID

Der THW Kiel ist wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach der ersten Niederlage in der Champions League setzte sich der deutsche Rekordmeister beim TSV Hannover-Burgdorf mit 29:27 (15:13) durch und kehrte damit an die Tabellenspitze zurück. (NEWS: Alle Infos zur Handball-Bundesliga)

Nach einem über lange Zeit ausgeglichenen Nordduell entschieden die Schleswig-Holsteiner die Partie mit einer Leistungssteigerung in den letzten zehn Minuten. In der Königsklasse hatten sich die Zebras, die in den nächsten Monaten auf THW-Star Sven Ehrig verzichten müssen, beim slowenischen Meister RK Celje mit 36:38 geschlagen geben müssen.