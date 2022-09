Frauen-Bundesliga: Giulia Gwinns Kunstschuss sorgt für ersten Bayern-Sieg

Der FC Bayern München feiert den ersten Saisonsieg in der Frauen-Bundesliga. Nationalspielerin Giulia Gwinn legte dabei den Grundstein mit einem direkt verwandelten Eckstoß.

Am Sonntag feierte Vizemeister Bayern München durch ein 3:0 (0:0) gegen Werder Bremen den ersten Saisonsieg.

Für das Highlight der Partie sorgte Gwinn: Die deutsche Nationalspielerin zog einen Eckball von der linken Seite direkt auf das Tor. Werder-Torhüterin Anneke Borbe griff daneben, weshalb die Kugel am langen Pfosten einschlug.

Auch Hoffenheim verwandelt einen Eckstoß direkt

Bereits am Freitag hatte Jule Brand hat den deutschen Fußball-Meister und Pokalsieger VfL Wolfsburg bei der TSG Hoffenheim zu einem hart erkämpften Sieg in der Frauen-Bundesliga geschossen. Die eingewechselte Nationalspielerin, die im Sommer aus Hoffenheim zum VfL gekommen war, erzielte beim 2:1 (0:1)-Erfolg vor 7109 Zuschauern erst in der 89. Minute das Siegtor.