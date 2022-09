Sturm-Problem beim FC Bayern? Legende äußert sich

Giovane Elber glaubt weiter an eine erfolgreiche Saison des FC Bayern. Das Problem der Chancenverwertung werde sich schon bald von selbst erledigen.

Als ungewohnter Tabellenfünfter der Bundesliga ist der FC Bayern in die Länderspielpause gegangen. Das 0:1 beim FC Augsburg bedeutete das vierte Ligaspiel in Folge ohne Sieg für das Team von Julian Nagelsmann. Solch eine Serie gab es bei den Münchnern seit über 20 Jahren nicht mehr. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Trotz der Krise glaubt Bayern-Legende Giovane Elber an einen schnellen Turnaround der Münchner. Bei den Bayern „erwartet man immer Siege, das ist normal und der eigene Anspruch“, erklärte er bei SPORT1 . Das entscheidende Problem des Rekordmeisters sieht er in der Chancenverwertung.

„Die Offensive spielt viele Chancen heraus, aber leider haben die Jungs in den vergangenen Bundesliga-Spielen nicht so oft ins Tor getroffen, wie sie es eigentlich verdient gehabt hätten“, meinte Elber: „Die vielen Chancen sprechen absolut für sie - das wird auch bald wieder in Ergebnissen zu sehen sein. Sobald die Chancenverwertung stimmt, stimmen auch wieder die Ergebnisse.“