Uli Hoeneß vs. Andreas Rettig: "König der Scheinheiligen"! Katar-Zoff im Wortlaut

Uli Hoeneß, Ehrenpräsident und Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern, rief extra bei SPORT1 an , um sich live im Free-TV in die laufende Debatte einzuschalten. Dem 70-Jährigen stießen kritische Worte über Katar sauer auf, insbesondere ein Studiogast brachte ihn dabei auf die Palme: Ex-DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig. (BERICHT: Hoeneß lässt im Dopa Dampf ab!)

Hoeneß vs. Rettig im Wortlaut

Andreas Rettig: „Habe Argument des FC Bayern nicht verstanden“

Ex-DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig über Heuchelei in der Katar-Debatte: „Wenn ein DAX-Unternehmen, bei dem Katar beteiligt ist, entscheidet, welchen Gesellschafter sie dazunehmen, entscheiden das die Aktionäre. Wenn der Verein FC Bayern, der den Mitgliedern gehört, sagt, dass sie das nicht wollen, ist dieser Wille zu akzeptieren. Das ist ein gravierender Unterschied. Daher habe ich das Argument des FC Bayern in der Diskussion nicht verstanden. Mit dieser Politik, die Augen zu verschließen, stehen wir da, wo wir stehen.“

Uli Hoeneß: „König der Scheinheiligen“

Uli Hoeneß über die Katar-Kritik am FC Bayern: „Ich möchte Andreas Rettig, den König der Scheinheiligen, fragen, ob er im Winter nicht mehr so warm duscht oder das Gas aus Katar. Als die Problematik in Afghanistan war, sind die Menschen nur über Katar ausgeflogen worden. Eines ist sicher: Die WM, das Engagement des FC Bayern und andere Sportaktivitäten in der Golf-Region werden dazu führen, dass die Arbeitsbedingungen für die Menschen dort besser werden. Ich habe noch nie etwas über Dubai, Kuwait etc. gehört. Es wird nur über Katar gesprochen. Das einzige Land, in dem es wirklich besser wird, weil diese Diskussion stattfindet, ist Katar.“