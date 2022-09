Volleyball-WM: "Das macht mir ein bisschen Angst" - Diese Mission hat Heynen für Deutschland

Endlich wieder Volleyball: So sehen Sie den Start der VBL und VBL 2

Bundestrainer Vital Heynen startet in seine erste WM mit den deutschen Volleyballerinnen. Die oberste Priorität ist dabei völlig klar.

Vital Heynen war misstrauisch. Mitten im Wald, in der Idylle von Brandenburg, haben sich der Bundestrainer und die deutschen Volleyballerinnen mehr als sieben lange Wochen intensiv auf die Weltmeisterschaft vorbereitet.

Natürlich sei er im Trainingslager in Kienbaum „mal nicht zufrieden“ gewesen, räumte Heynen ein: „Aber alles in allem gab es ganz wenige Konflikte.“

So kurz vor dem Saisonhighlight scheint die Teamchemie bei der Nationalmannschaft zu stimmen. Und das wollen Spielerinnen und Trainer bei dem Turnier in Polen und den Niederlanden (23. September bis 15. Oktober) auch aufs Feld bringen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Volleyball-WM)

WM-Mission der deutschen Volleyballerinnen

Heynen, der nach jahrelanger und erfolgreicher Arbeit im Männer-Volleyball seit Januar das deutsche Frauenteam trainiert, hat eine Mission: „Ich will, dass die Mannschaft wieder das Gefühl hat, ich gehe gerne zur Nationalmannschaft und ich glaube daran.“ Denn das war in den vergangenen Jahren nicht immer der Fall.

Bei einer Weltmeisterschaft gelang den Volleyball-Frauen noch nie der Sprung auf das Podium, die letzte EM-Medaille stammt aus dem Jahr 2013, und die einstige Top-Spielerin Louisa Lippmann sah zuletzt bessere Chancen auf eine Olympia-Teilnahme im Beachvolleyball - sie wechselte mit 27 Jahren in den Sand. (NEWS: Paukenschlag! Mega-Talent gestrichen)

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) nämlich verpasste nach 2004 jedes Mal die Qualifikation für die Spiele, und so schwebt schon jetzt das große Ziel Paris 2024 über allem. Nach der WM, so Heynen, solle die Mannschaft das Gefühl haben: „Das war nur Schritt eins.“

Deutschland eine „Wundertüte“?

Im niederländischen Arnheim treffen die Außenangreiferin und ihre Teamkolleginnen auf Olympiasieger USA und Weltmeister Serbien. Zum Auftakt geht es am Sonntag (ab 19 Uhr im LIVETICKER) in der Gruppe C gegen Bulgarien, außerdem warten Kasachstan und Kanada.