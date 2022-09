Belgian Darts Open: Schindler stürmt ins Viertelfinale - Clemens setzt Karriere-Bestwert

Martin Schindler stellt seine Karriere-Bestleistung auf der European Tour ein. Gabriel Clemens sorgt in Wieze sogar für einen persönlichen Rekord.

Nach Martin Schindler hat auch Gabriel Clemens das Viertelfinale bei den Belgian Darts Open in Wieze erreicht. Zwei Deutsche in der Runde der letzten Acht auf der European Tour gab es zuvor noch nie. Beide dürfen damit weiter von ihrem ersten Turniersieg auf der PDC-Tour träumen.

Der 26 Jahre alte Schindler schlug Rusty-Jake Rodriguez aus Österreich in der Runde der letzten 16 mit 6:3 in Legs. Im ersten Spiel der Abendsession bekommt es Schindler mit dem Engländer Andrew Gilding zu tun, der Niels Zonneveld (Niederlande) mit 6:3 bezwang. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Schindler und Clemens sorgen für Furore

The Wall startete furios ins Match und spielte im zweiten Leg sieben perfekte Darts. Zwar traf er die Doppel mit einer Quote von 35,3 Prozent nicht ganz so sicher wie sein Kontrahent, im Scoring war er Rodriguez allerdings klar überlegen.