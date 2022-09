Basler und Effenberg uneins über Hummels-WM-Chancen

Total konträre Meinungen haben die Ex-Nationalspieler Steffen Effenberg und Mario Basler bei der Einschätzung der WM-Chancen von Borussia Dortmunds Abwehrspieler Mats Hummels (33) geäußert. „Ich bin der Meinung, dass Mats Hummels in dieser Saison extrem fit wirkt und dementsprechend auf einem hohen Niveau spielt“, sagte Effenberg im Doppelpass bei Sport1 und sprach sich für ein Comeback des Rio-Weltmeisters aus. Er würde den Ex-Münchner sogar in seine WM-Startelf setzen.

In der Bundesliga reiche es noch für Hummels, aber generell glaubt Basler: "Die Schnelligkeit ist nicht mehr da. Für mich steht Schlotterbeck (Nico Schlotterbeck, d. Red.) in der Zukunft ganz klar hinten drin." Wenn Bundestrainer Hansi Flick Hummels zurückhole, "ist es ein Armutszeugnis für alle Innenverteidiger, die in den vergangenen zwei Jahren in der Nationalmannschaft gespielt haben", so Basler.