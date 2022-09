Basler vor WM in Katar: „Ich habe Angst!“

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Mario Basler blickt sportlich mit einiger Skepsis aus deutscher Sicht auf die WM-Endrunde in Katar (20. November bis 18. Dezember). „Ich habe Angst. Die Tendenz geht klar in die falsche Richtung“, sagte der 53-Jährige am Sonntag im Doppelpass bei Sport1.

Am Freitag hatte der viermalige Weltmeister in der Nations League in Leipzig gegen Ungarn 0:1 verloren, am Montag (20.45 Uhr/RTL) spielt die DFB-Auswahl in London gegen Gastgeber England. "Nichts gegen Ungarn, aber ich erwarte ein anderes Auftreten", betonte Basler.