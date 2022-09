NFL: "Brutal und erniedrigend" - Witzeln Teamkollegen über Ehedrama von Tom Brady?

Brady-Entscheidung verärgert Bündchen

Was den Wirbel für Brady zusätzlich anheizt: Im August hatte er sich eine elftägige Auszeit vom Trainingsbetrieb genommen, um sich „um persönliche Dinge zu kümmern“.

Immerhin haben die Beziehungsprobleme von Brady wohl keine Auswirkungen auf die Leistung der Bucs. Die Franchise ist eines von sechs Teams, welches in der laufenden NFL-Saison eine perfekte Bilanz aufweisen kann. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Brady selbst ist allerdings nur mäßig in die Spielzeit gestartet. In einem emotionalen Spiel gegen die New Orleans Saints verlor der Quarterback sogar die Nerven und zerstörte ein Tablet.