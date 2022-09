DFB-Team: Flick baut gegen England wohl um - Musiala startet wohl

Hansi Flick wird nach der ernüchternden Niederlage gegen Ungarn für den Nations-League-Abschluss am Montag gegen England Veränderungen vornehmen.

Der gelbgesperrte Abwehrchef Antonio Rüdiger dürfte durch Nico Schlotterbeck ersetzt werden. Rechts hinten wird in der Viererkette Thilo Kehrer erwartet.

Offensiv wird wohl Jamal Musiala in seinem „zweiten Zuhause“ England eine Chance von Beginn an erhalten. Auch Kai Havertz könnte im Wembley-Stadion in die Startelf rücken.