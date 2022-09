"Kimmich muss defensiver denken": Lahm-Rat an Bayern-Star!

Bayern-Legende Philipp Lahm findet zwar die zuletzt von Markus Babbel geäußerte Kritik an Joshua Kimmich zu hart, hat aber selbst einen Rat an den DFB-Star.

Der Ex-Bayern-Profi hatte bei Sky geurteilt, Kimmich „turnt überall rum, nur nicht da, wo er spielen sollte“. Babbel erklärte: „Schon in der vergangenen Saison ist mir aufgefallen, dass er nicht mehr die Disziplin hat, auf seiner Position zu spielen.“ (Kritik an Kimmich: „Turnt überall herum“)

Allerdings, so betonte Lahm, sei die Balance wichtig. „Er muss ein bisschen an der Denkweise arbeiten, einen Tick defensiver denken“, sagte der Rio-Weltmeister über Kimmich: „Dann kann er ohne Probleme auf der Sechs spielen. Am Defensivzweikampf kann man noch ein bisschen arbeiten. Die Frage ist dann, ob man die Offensivstärke rausnimmt.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)