NASCAR-Pilot rastet völlig aus: Andrew Grady prügelt wild auf Davey Callihan ein

Beim NASCAR-Event auf dem Martinsville Speedway in Virginia ist es am Samstag zu unschönen Szenen gekommen.

Wie in einem Video zu sehen ist, wollte Grady seinem Gegner, der noch in seinem Auto saß, an den Kragen. Er packte ihn erst mit den Händen, schlug anschließend mehrfach in schneller Abfolge mit seinen Fäusten auf Callihan ein.