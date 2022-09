Marquez verpasst Podest beim Jubiläum - Schrötter auf Rang 13

Frankfurt am Main (SID) - Der achtmalige Motorrad-Weltmeister Marc Marquez hat bei seinem Jubiläum das erste Podest der Saison knapp verpasst. Der einstige Dominator musste in seinem 150. Rennen in der MotoGP von Platz eins gestartet gleich drei Kontrahenten an sich vorbeiziehen lassen, letztlich fehlten dem Spanier dreieinhalb Sekunden auf Rang drei. Der Australier Jack Miller gewann vor dem Südafrikaner Brad Binder sowie Jorge Martin aus Spanien.