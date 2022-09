Borussia Dortmund: BVB-Aktie stürzt ab - lange nicht gesehener Tiefstand

In der Woche nach dem Derbysieg gegen den FC Schalke verlor der Anteilsschein immer mehr an Wert, ehe der Kurs vor allem am Freitag einen unerwarteten Sturz erlebte. Zwischenzeitlich fiel die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA auf unter drei Euro. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)