Englands Southgate: "Bin die richtige Person" für die WM

Southgate steht in England derzeit in der Kritik © AFP/SID/PAUL ELLIS

„Ich denke, ich bin die richtige Person, um die Mannschaft ins Turnier zu führen“, sagte der 52-Jährige vor der Partie gegen die DFB-Elf zum Abschluss der Nations League am Montag (20.45 Uhr): „Ich glaube, so ist sie stabiler, ohne Zweifel.“ (Bericht: Lineker schießt gegen Southgate)

Die Three Lions stehen nach nur zwei Punkten aus fünf Partien bereits als Absteiger in die Liga B fest, aus dem Spiel heraus gelang in der Nations League kein einziger Treffer. Nach der jüngsten 0:1-Niederlage in Italien war Southgate von den mitgereisten Fans ausgepfiffen worden, auch in der britischen Presse hagelte es Kritik.