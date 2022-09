Anzeige

Spanien muss zum "Endspiel" nach Portugal - Israel steigt auf

Spanien muss für Platz eins gegen Portugel gewinnen © AFP/SID/JAVIER SORIANO

SID

Deutschlands WM-Gruppengegner Spanien ist in der Nations League über die Schweiz gestolpert.

Deutschlands WM-Gruppengegner Spanien ist in der Nations League über die Schweiz gestolpert - und könnte nun den Platz in der Endrunde ausgerechnet an den Erzrivalen Portugal verlieren. Spanien unterlag in Saragossa den Schweizern mit 1:2 (0:1), am fünften Spieltag war es für den Finalisten des vergangenen Jahres die erste Niederlage. Zeitgleich gewann Portugal sein Spiel in Tschechien mit 4:0 (2:0).

Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo sorgte damit für ein Endspiel um Rang eins. Portugal steht in Gruppe 2 der A-Liga mit 10 Punkten ganz oben, Spanien folgt mit 8 Zählern, am kommenden Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) treffen beide in Portugal aufeinander. Nur der Erste zieht ins Final Four der Nations League ein. Die Schweiz kletterte mit 6 Zählern auf Rang drei, ließ Tschechien (4) hinter sich und hat nun gute Chancen, den Abstieg in die B-Liga zu verhindern.

Zwei ehemalige Bundesliga-Profis sorgten für die Entscheidung zugunsten der Schweiz: Der frühere Dortmunder Manuel Akanji traf per Kopf (21.), eine weitere Ecke verlängerte er entscheidend in Richtung des Ex-Gladbachers Breel Embolo (58.).

Israel machte indes vorzeitig den Aufstieg in die Liga A perfekt. Das Team von Trainer Alon Hazan bezwang am Samstagabend in Tel Aviv Albanien 2:1 (0:0) und kann mit acht Punkten aus vier Spielen nicht mehr vom ersten Platz der Gruppe B2 verdrängt werden.

Ebenfalls in der B-Liga traf Stürmerstar Erling Haaland (47.) zwar mal wieder, seine Norweger müssen im Kampf um den Aufstieg in die Liga A dennoch zittern. In Slowenien kassierte Norwegen beim 1:2 (0:0) seine erste Niederlage, am Abend zog Serbien in Liga B4 dann nach Punkten gleich: Gegen Schweden gelang ein 4:1 (2:1). Am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) duellieren sich Norwegen und Serbien in Oslo um den Aufstieg.