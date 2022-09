Anzeige

England: Harry Maguire nach Italien-Pleite erneut in der Kritik - ManUnited-Star wehrt sich Maguire geht erneut viral

Felix Kunkel

Die kritischen Stimmen über Harry Maguire reißen nicht ab. Mit einer unglücklichen Aktion im Länderspiel gegen Italien weckt der ManUnited-Verteidiger einmal mehr den Ärger der englischen Fans.

Nach dem besiegelten „demütigenden Abstieg“ der Three Lions in der Nations League rückte wieder einmal Harry Maguire in den Fokus der Kritiker.

Der Verteidiger von Manchester United brachte die Fans gegen Italien speziell mit einer Aktion auf die Palme.

Nach einem Kopfball des Italieners Gianluca Scamacca, der von Torhüter Nick Pope vor die Füße von Maguire abgewehrt wurde, drosch der Abwehrmann der Red Devils den Ball völlig unbedrängt und unnötigerweise ins eigene Toraus.

Diese ungeschickte Szene verbreitete sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien und es wurden einmal mehr Rufe nach einer Ausbootung Maguires aus Englands Nationalmannschaft laut.

Derartige Unmutsbekundungen sind alles andere als neu: Der englische Verteidiger wurde bereits mehrfach von den eigenen Fans heftig angefeindet.

Maguire mit wackeliger Anfangsphase

Dabei zeigte Maguire an jenem Abend gegen Italien eine durchaus solide Leistung: Nach einer wackeligen Anfangsphase trat der 29-Jährige defensiv stabil auf. Beim einzigen Tor der Italiener durch Giacomo Raspadori traf ihn keinerlei Schuld.

Dennoch zog die englische Presse überwiegend ein ernüchterndes Fazit über den Auftritt von Maguire. „Seine Leistung hier wird wenig dazu beigetragen haben, die immer lauter werdenden Rufe nach einer Nichtberücksichtigung des Stars von Manchester United zum Verstummen zu bringen“, urteilte zum Beispiel die DailyMail. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Die Statistiken dürften den Kritikern des für 87 Millionen Euro von Leicester City nach ManUnited gewechselten Spielers in die Karten spielen. Maguire verlor in der aktuellen Saison jedes Spiel, bei dem er in der Startelf gestanden hatte. Mit Manchester United setzte es bei drei Pleiten sogar insgesamt sieben Gegentore für die Abwehrkette um Maguire.

Bei ManUnited degradiert - Stammspieler für England

Die Folge: Trainer Erik ten Hag nahm den etatmäßigen Kapitän nach dem Europa-League-Spiel gegen Real Sociedad (0:1) am 8. September aus der Startelf. Ohne Maguire zeigte sich ManUnited plötzlich wie verwandelt und fuhr in den folgenden fünf Spielen fünf Siege ein. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Harry Maguire (l.) zählte bei ManUnited zuletzt zu den Stammgästen auf der Bank

Damit nicht genug: Die persönliche Leidensgeschichte von Maguire setzte sich nun auch in der Nationalmannschaft fort. Der besiegelte Abstieg aus der A-Liga der Nations League ist für den Engländer bereits der fünfte Abstieg in seiner bisherigen Karriere. Zuvor musste er mit Sheffield United, Hull City (zwei Abstiege) und Wigan Athletic den Gang in eine niedrigere Liga antreten.

Trotzdem hält Nationaltrainer Gareth Southgate nach wie vor große Stücke auf Maguire. „Er ist ein wichtiger Spieler für uns und es ist wichtig, unsere besten Spieler zu unterstützen“, stellte der Coach am Vorabend der Niederlage gegen Italien klar.

Prominente Unterstützung für Maguire

Auch der zurückgetretene italienische Nationalspieler Giorgio Chiellini leistete Maguire Beistand. „Er ist ein guter Spieler, seine Situation macht mich traurig“, erklärte der 38-Jährige der Times. Maguire sei zwar „nicht Rio Ferdinand, aber er ist gut genug.“

Dass Maguire an der Ablöse gemessen wird, hält der Italiener für nicht förderlich. „Die Erwartungen sind zu hoch. Wenn er 80 Millionen Pfund gekostet hat, muss er in jedem Spiel der Beste sein? Das ist nicht korrekt“, sagte Chiellini. Die Ablöse sei nicht „seine Schuld.“

Dennoch gestaltet sich Maguires Situation in Manchester deutlich schwieriger als bei den Three Lions. Seine Vereinskollegen Lisandro Martinez und Raphael Varane haben sich als das effektivere Innenverteidigerduo bewiesen. Sollten die beiden Profis fit bleiben, wird Maguire vermutlich nicht so schnell wieder an einen Stammplatz bei den Red Devils kommen. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

„Ich arbeite hart auf dem Trainingsplatz, um sicher zu sein, dass ich bereit bin, wenn ich meine Chance erhalte. Das ist alles, was ich tun kann, um der Mannschaft zu helfen“, kündigte der degradierte Profi nach dem Italien-Spiel im Gespräch mit talkSPORT an.

Maguire reagiert auf Kritik: „Konzentriere mich nicht auf andere“

Maguire hat zudem eine klare Meinung zu seinen Kritikern. „Ich konzentriere mich nicht auf andere und auf das, was die Leute sagen“, verriet er. Als Grund für die nicht abreißende Berichterstattung über ihn nannte der Verteidiger „Klicks“.

„Ich denke, wenn die Leute eine Geschichte über mich schreiben, dann wird das für große Schlagzeilen sorgen, weil ich der Kapitän von Manchester United bin“, ergänzte er.

Auch Nationaltrainer Southgate werden diese Geschichten wohl weiterhin egal sein. Der 52-Jährige unterstrich nochmal seine Unterstützung für Maguire: „Was auch immer ich für einen Ruf habe, ich setze diesen auf ihn.“