Formel 1: Nach Safety-Car-Desaster in Monza - neue Regel in der Formel 1?

"Ferrari hatte von Anfang an eigentlich keine Chance"

Nach dem Großen Preis von Italien in Monza ist das Thema Safety Car wieder in aller Munde. Nun kommen Überlegungen auf, wie die Einsatzregeln geändert werden können.

Wieder einmal sorgt ein Rennende hinter dem Safety Car für Diskussion in der Formel 1. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Nach dem umstrittenen Saisonfinale 2021 in Abu Dhabi, als das Rennen für eine letzte Runde freigegeben wurde und Max Verstappen im Kampf gegen Lewis Hamilton doch noch den WM-Title erringen konnte, wurde die Entscheidung, das Rennen nicht unter dem Safety Car zu beenden, heftig kritisiert. (NEWS: F1-Schande? Warum das Unsinn ist)

Beim zuletzt absolvierten Großen Preis von Italien in Monza wurde das Rennen hinter dem Safety Car beendet - und erneut ist die Aufregung groß.

Red Bull und Ferrari nicht einverstanden

„Wir hatten nach letztem Jahr (dem kontroversen WM-Finale in Abu Dhabi, Anm. d. Red.) viele Diskussionen, wie wir es besser machen können, denn das Ziel ist es, das Rennen so schnell wie möglich wieder sicher freizugeben. Hier ist das nicht passiert und wir verstehen nicht, warum“, ereiferte sich Ferrari-Teamchef Mattia Binotto. (NEWS: Bizarres Rennende sorgt für Zoff)

Auch Red-Bull-Chef Christian Horner, dessen Pilot Max Verstappen sowohl in Abu Dhabi als auch in Monza gewann, ist der Meinung, dass das Rennen unter roter Flagge hätte pausiert werden müssen, um mindestens noch eine Runde fahren zu können.

Neue Regel als Lösung für Safety-Car-Problem?

Nun aber könnte Bewegung in die Angelegenheit kommen. So steht ein neuer Vorschlag im Raum, wie in Zukunft ein Rennende hinter dem Wagen von Bernd Mayländer vermieden werden kann.