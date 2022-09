Bellingham von Gerrard-Lob überwältigt: "War ein bisschen surreal"

So denkt Bellingham über einen England-Wechsel

Jude Bellingham zählt zu den begehrtesten Mittelfeldspielern in Europa. Englische Medien brachten den jungen BVB-Star bereits mit einem Wechsel zum FC Liverpool in Verbindung.

Für den ehemaligen Kapitän der Reds und aktuellen Trainer von Aston Villa, Steven Gerrard, zählt Bellingham zu den aktuell sechs besten Spielern der Welt auf dessen Position. Die Liverpool-Ikone stellte den Profi von Borussia Dortmund im Mai in eine Reihe mit Kevin de Bruyne und weiteren Stars. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bellingham von Gerrard-Lob geehrt

Für den 15-fachen Nationalspieler steht fest: „Wenn einer deiner Helden so etwas sagt, ist das eine echte Ehre.“

Der BVB zahlte vor rund zwei Jahren rund 25 Millionen Euro für Bellingham. In Dortmund ist der 19-Jährige trotz seines jungen Alters schon zum Führungsspieler gereift. In der aktuellen Saison stand er in allen zehn Pflichtspielen über die gesamte Spieldauer auf dem Feld.