Rodeln: Weltverband FIL schließt russische Starter vor Saison aus

Eine entsprechende Entscheidung traf die Exekutive am Samstag im Rahmen ihrer Herbsttagung in Imst, sie reagierte damit auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Rodel-Weltverband sperrt Russland-Stars

"Aus Gründen der Sicherheit" für die Athletinnen und Athleten, so die offizielle Mitteilung, seien die russischen Aktiven und ihr Betreuerteam "vorübergehend von der Teilnahme an FIL-sanktionierten Veranstaltungen ausgeschlossen". Je nach Entwicklung der Lage werde die FIL noch einmal reagieren.

Die FIL-Führung suchte angesichts dieser "unbefriedigenden Situation" mit ihrem Rechtsausschuss nach Lösungen. Im Rahmen des FIL-Kongresses im Juni in Hall/Österreich wurde daraufhin ein "Notstandsparagraf" in die Verbandsstatuten aufgenommen, auf den sich die Exekutive nun berufen konnte.

Der Rodel-Weltcup 2022/23 beginnt Anfang Dezember in Innsbruck-Igls, im Februar macht er auch dreimal in Deutschland Station: einmal in Altenberg und zweimal in Winterberg. Die WM 2023 steigt Ende Januar in Oberhof.