FC Bayern: Mané-Kumpel Segbe Azankpo schießt Reserve mit Tor zum Sieg mit Doppelpack

Stürmerkrise beim FCB! Müssen Kane & Co. geholt werden?

Desiré Segbe Azankpo schießt den FC Bayern II aus der Krise in der Regionalliga. Der Mann aus dem Benin macht seinem Kumpel Sadio Mane vor, wie es vor dem Tor geht.

Ist der FC Bayern II wieder zurück in der Spur?

Die Münchner haben in der Regionalliga Bayern einen Fehlstart hingelegt und sind von der Spitzengruppe weit entfernt.

Bayern: Mané-Kumpel als Hoffnungsträger

Der Nationalspieler aus dem Benin traf beim 3:0 (2:0)-Auswärtserfolg gegen den TSV Rain per Kopf in der 29. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0 und ebnete so den Weg zum Erfolg. Auch Grant Ranos (14.) und Justin Janitzek (71.) trafen für das Team von Trainer Martin Demichelis.