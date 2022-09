Nations League: Ukraine nach Kantersieg gegen Armenien Tabellenführer

Die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft hat sich in der Nations League vorübergehend die Tabellenführung zurückgeholt und einen wichtigen Sieg im Kampf um den Wiederaufstieg in die Liga A eingefahren. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)

Die Mannschaft von Trainer Alexander Petrakow gewann am fünften Spieltag der Gruppe 1 deutlich mit 5:0 (1:0) bei Schlusslicht Armenien und zog mit zehn Punkten an Schottland vorbei, das erst am Abend (20.45 Uhr/DAZN) gegen Irland antritt. (DATEN: Tabellen der Nations League)

Ukraine glänzt gegen Armenien

Am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) geht es für die Ukraine im direkten Duell mit Schottland um den Aufstieg. Mit einem irischen Sieg am Samstagabend steigt Armenien in die Liga C ab.