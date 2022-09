Ski Alpin: Olympiasieger Aksel Lund Svindal an Hodenkrebs erkrankt

Der norwegische Ski-Star Aksel Lund Svindal hat eine Hodenkrebs-Erkrankung öffentlich gemacht. Er sei bereits operiert worden und habe eine „sehr gute“ Prognose, schrieb der 39-Jährige am Samstagnachmittag bei Instagram.

Der frühere Ausnahme-Skirennläufer gewann unter anderem Olympiagold 2010 im Super-G und 2018 in der Abfahrt. Nach der WM 2019 beendete er seine Karriere.

Die "vergangenen Wochen" seien nun "anders" gewesen, schrieb Svindal am Samstag: "Aber ich kann Wochen sagen, nicht Monate, weil ich großartige medizinische Hilfe hatte. Ich habe eine Veränderung in meinem Körper gespürt, ich war nicht sicher, was es war oder ob es überhaupt etwas war."