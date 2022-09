"Motorsport hat in Deutschland definitiv ein größeres Problem" - Ex-Formel-1-Pilot macht auf Missstände aufmerksam

Ein deutscher Motorsport-Star macht auf Missstände hierzulande aufmerksam. Er appelliert an die Szene einzugreifen, bevor es zu spät ist.

Nach seinem Abschied von BMW will Ex-Formel-1-Pilot Timo Glock seinen Helm längst noch nicht an den Nagel hängen. „Mit meinen 40 Jahren gehöre ich nicht zum alten Eisen und brauche auch kein Gnadenbrot“, sagt der ehemalige DTM-Fanliebling in einem Interview mit Auto Bild.