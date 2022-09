"Ich bereue nichts": Tanguy Nianzou erklärt Bayern-Wechsel - Tuchel-Telefonat "hat mich berührt"

Gerade einmal 983 Spielminuten in 28 Pflichtspieleinsätzen konnte Tanguy Nianzou in seinen zwei Jahren beim Rekordmeister sammeln. Die starke Konkurrenz und immer wieder auftretende Verletzungen bremsten den Franzosen immer wieder aus.

Bayern hat Nianzou „wachsen lassen“

Nianzou: „Schauen Sie sich Müller an“

Wie Nianzou erklärt, habe auch seine Entwicklung in Deutschland große Fortschritte genommen. Die Zeit in München habe ihn geprägt, er habe nun etwas von der deutschen Mentalität, bis zum Ende immer alles zu geben, mitgenommen: „Sie ist dort anders. Sie sind rigoroser, bis zur 95. Minute, sie gehen da rein. Das Pressing, schauen Sie sich Thomas Müller zum Beispiel an, der gibt nie auf! Das ist Deutschland. Jeden Tag trainierst du mit Champions.“

Auch Julian Nagelsmann spielte in seiner Zeit beim Serienmeister eine wichtige Rolle: „Er hat mir beigebracht, so wenig Fehler wie möglich zu machen und konzentriert zu bleiben. Ich habe viele Risiken genommen, er hat mir beigebracht, wann das Risiko einzugehen ist und wann nicht.“ Besonders eine Idee des 35-Jährigen beeindruckt Nianzou bis heute: „Dieses ständige Pressing, das beeindruckt mich. Er wollte diese Bayern-Dampfwalze einsetzen.“

Wechsel war „die richtige Entscheidung“

„Die Entscheidung für Sevilla war die richtige. Ich habe einen anderen Fußball gefunden. Mit viel Spiel am Boden, Pässen und Bewegungen. Sevilla hat eine Geschichte in der spanischen Liga, in der Europa League, auch mit französischen Spielern (Jules Koundé, Wissam Ben Yedder, Kevin Gameiro etc., Anm. d. Red.). Das ist der beste Schritt, um Fortschritte zu machen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)