NBA: Ex-Finals-MVP Andre Iguodala kündigt Rückkehr an

Andre Iguodala wird erneut zu den Golden State Warriors zurückkehren. Dies kündigte er in seinem Podcast „Point Forward“ an. Der 38-Jährige wird somit in seine insgesamt 19. NBA-Saison gehen, die zugleich auch seine letzte sein wird. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)